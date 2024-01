Férias em Fortaleza: Forró Real e Mundo Bita estão na programação

Prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT) anunciou nesta quarta-feira, 6, a programação do Férias em Fortaleza. Com eventos e atividades para todas as idades, o evento gratuito terá shows de Forró Real e Débora Lee. Com foco no público infantil, o Mundo Bita realiza espetáculo na Praça do Náutico.

Confira a programação do Férias em Fortaleza

Veja abaixo a lista das atrações:

Quinta-feira, 7 de dezembro

das 18 às 21h30min: Palco Karaokê



Onde: Feirinha da Beira-Mar

Sexta-feira, 8 de dezembro

Desfile dos Maracatus de Fortaleza



Onde: Praça do Náutico

Sábado, 9 de dezembro

DJ Gerson Fox, Os Verminosos e Ritchie



Onde: Praça do Náutico

Festival Hip-Hop



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Domingo, 10 de dezembro

Franklin Dantas, Herbeth Azul e Bulldogs Ballad



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Terça-feira, 12 de dezembro

Delvim 7 cordas, Apolo e espetáculo Charlie Chaplin



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Quarta-feira, 13 de dezembro

Espetáculo Boi Eternidade



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Quinta-feira, 14 de dezembro

O circo do Chapeuzinho Vermelho e Grupo K’Os Coletivo



Onde: Praça do Náutico

Sexta-feira, 15 de dezembro

Um picadeiro de histórias e Teatro Plural



Onde: Praça do Náutico

Sábado, 16 de dezembro

Boi Juventude e Coral IFCE



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Encontro de Sanfona



Onde: Mercado dos Pinhões

Domingo, 17 de dezembro

Débora Lee e Forró Real



Onde: Praça do Náutico

Luiz José e Coral Marcos do Vale



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Terça-feira, 19 de dezembro

Espetáculo Um amor astronômico



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Quarta-feira, 20 de dezembro

Dona Onça Pintada e Seu bode cheiroso



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Sexta-feira, 22 de dezembro

Espetáculo Brincadeiras Perdidas



Onde: Anfiteatro da Beira-Mar

Sábado, 23 de dezembro