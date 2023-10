Taty Girl tem crise de ansiedade durante show: "Vontade de chorar"

Durante show em São Paulo (SP) na última quarta-feira, 11, a cantora cearense Taty Girl enfrentou um episódio de crise de ansiedade. A artista realizava mais um evento do festival “Baú da Taty Girl”, desta vez no Centro de Tradições Nordestinas, quando sentiu falta de ar e incômodo no palco. Ela compartilhou a situação nos stories de seu perfil no Instagram.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Taty Girl desabafou na rede social sobre o que passou no palco. Um dos nomes mais expressivos do forró e com três décadas de carreira, ela relatou ter sentido vontade de “sair correndo”: “Ninguém percebeu, mas nessa hora eu estava com falta de ar. Do nada uma crise de ansiedade. Uma vontade de chorar e sair correndo. Eu fechei meus olhos e pedi a Deus pra me sustentar ali. Que coisa ruim. Só sabe quem tem!”.