Cássia Eller é homenageada pelo Google em seu aniversário

Neste domingo,10, a cantora e compositora Cássia Eller completaria 61 anos se estivesse viva. O Google resolveu homenageá- la com um doodle (mudança de logo que a empresa prepara em dias especiais).

A nova arte exposta pelo buscador em sua página principal é feita por Amanda Lobos e muda as letras de “Google” por uma fonte colorida em tons de laranja, verde, rosa e azul, além de colocar um desenho da artista com seu violão substituindo as letras “O” e “G” no meio da palavra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A musicista se tornou um ícone da música brasileira ao longo dos anos 1990, com seu rock e música popular brasileira (MPB) que seguem fazendo sucesso até hoje. As composições “O Segundo Sol” e “Malandragem” acumulam 3,4 milhões de ouvintes mensais no Spotify.