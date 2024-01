Série biográfica de Brigitte Bardot está disponível gratuitamente

Site do Festival Varilux de Cinema Francês disponibiliza gratuitamente a série "Brigitte Bardot", obra sobre a diva do cinema europeu

Quem dá vida a Brigitte na série é a atriz Julia de Nunez , 23 anos, filha de pai argentino e mãe francesa. Egressa da escola particular de teatro Périmony, ela se encaixou na proposta dos diretores que era encontrar “uma atriz capaz de ilustrar a sua evolução, ou seja, uma adolescente fofa que de repente se transforma numa femme fatale de um novo tipo”, segundo material enviado à imprensa. O papel rendeu a Julia o prêmio Ninfa de Ouro , na 62ª edição do Festival de Televisão de Monte-Carlo.

Está disponível no site do Festival Varilux de Cinema Francês a série “Brigitte Bardot”, que conta a história da diva do cinema europeu, desde o anonimato até o reconhecimento internacional. Dividida em seis episódios, a obra dirigida Danièle e Christopher Thompson foi exibida com sucesso na TV e na Netflix francesa. No Brasil, o acesso segue gratuito apenas até o dia 22 de dezembro .

No Rio de Janeiro, onde esteve como convidada do Festival Varilux para o lançamento da série, Julia conversou com O POVO sobre a experiência de mergulhar na vida e na obra de uma das mais aclamadas personalidades do cinema mundial. “Quando tinha 11 anos, vi ‘A verdade’, do (Henri-Georges) Clouzot. Eu não entendia tão perfeitamente o que acontecia no filme, mas fiquei muito impressionada com a performance e a postura dela como atriz”, conta ela começou a ter vontade de atuar vendo os filmes da Bardot.

Série 'Brigitte Bardot', com Julia de Nunez, conta a história da mítica atriz francesa do anonimato à fama Crédito: Thibault Grabherr/ Divulgação

Além da inspiração, Julia ouviu muito ao longo da vida sobre sua semelhança com a estrela de “E Deus criou a mulher” (1956). “Desde pequena, as pessoas diziam que eu parecia com a Bardot. Quando teve o casting (seleção de atores), eu não sabia que era uma coisa tão grande. Eu pensava que seria um filme, mas achei que fazia sentido eu ir até o final com essa possibilidade (de atuar no papel). Seria mais fácil seguir até o fim do casting porque era algo que me acompanhou a vida inteira. Fazia sentido para mim”, relembra.

Próxima de completar 90 anos (em 28 de setembro de 2024), Brigitte Bardot hoje vive reclusa, longe do cinema e dos holofotes. Embora tenha liberado a execução de uma obra sobre sua vida, a atriz não conheceu Julia de Nunez. “Ela sofreu tanto com a notoriedade da vida pública que eu nem ousei procurá-la. Disse que se ela quiser me conhecer vou ficar super feliz, mas optei por não procurá-la”, justifica Julia, que recorreu aos filmes e arquivos, além de um coach que a ajudou a compreender e criar sua personagem. “Foi um trabalho muito longo. Não é uma imitação, como diz o diretor (da série)”, orgulha-se.

Série “Brigitte Bardot”

De Danièle e Chistopher Thompson



Com Julia de Nunez, Victor Belmondo, Hippolyte Girardot e Géraldine Pailhas



6 episódios



Gratuito



Onde: variluxcinefrances.com

