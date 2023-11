Festival Varilux de Cinema Francês divulga filmes da edição de 2023

A lista de filmes da 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês foi divulgada e conta com, no total, 19 longas-metragens contemporâneas da cinematografia francesa, dois filmes clássicos e, ainda, uma série.

O evento será realizado em 2023 entre os dias 9 e 22 de novembro. Detalhes sobre as cidades que receberão o festival ainda não foram divulgados.

A seleção de produções recentes do país desponta pela presença de obra como "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes deste ano; "Orlando - Minha Biografia Política", estreia do teórico e filósofo Paul B. Preciado na direção audiovisual; e "Culpa e Desejo", de Catherine Breillat, que também foi selecionado para Cannes em 2023.