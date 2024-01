Pinacoteca do Ceará abre mostra gratuita com obras de Leonilson

Contando com obras inéditas do artista Leonilson e a colaboração de importantes nomes da arte cearense, a exposição gratuita terá início no próximo sábado, 9

O evento marca os 30 anos da morte de Leonilson e conta com pinturas, desenhos, instalações e bordados do artista, além de apresentar ao público obras inéditas . A curadoria do projeto é assinada por Aline Albuquerque e Ricardo Resende.

Outros artistas do Estado também foram convidados para compor a exposição . Entre eles, alguns conviveram com Leonilson, outros mantiveram interseções artísticas com ele, dialogando e se inspirando em suas produções. Entre os convidados, nomes como Batista Sena, Efímia Meimaridou, Luiz Hermano, Siegbert Franklin, Zé Tarcísio, Marcus Francisco, Karim Aïnouz e Ricardo Bezerra.

Celebrando a obra e vida do artista, desenhista e escultor cearense Leonilson , considerado um dos grandes nomes da arte contemporânea brasileira, a Pinacoteca do Ceará realiza a exposição “Leonilson: Montanhas protetoras e ao longe, vulcões, rios, furacões, mares, abismos e Das amizades”. A abertura será no próximo sábado, 9, às 16 horas, com acesso gratuito.

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui

Além da exposição, a Pinacoteca realiza, também no sábado 9, no pátio do museu de arte, uma leitura de cartas do acervo pessoal de Leonilson, durante o pôr do sol, por alguns de seus amigos. O momento também conta com uma solenidade, celebrando o primeiro aniversário da Pinacoteca no Ceará.

Saiba mais sobre a mostra "Leonilson"

Durante sua época de exibição, a exposição conta com um total de 245 obras. Delas, 117 são do cearense Leonilson, exibidas em parceria com o Projeto Leonilson, instituição cultural responsável pela pesquisa, catalogação e divulgação da obra do artista. Há, ainda, trabalhos de acervos do Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC), do Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP), da Pinacoteca do Ceará e de coleções particulares.

Além de desenhos famosos da trajetória do artista, a exposição contempla um largo período da produção de Leonilson, que vão desde a década de 1970 até o ano de sua morte precoce, em 1993. Entre os destaques, estão desenhos e pinturas inéditas, produzidos entre 1970 e 1980, retratando a paisagem do Ceará. Em comum, os trabalhos trazem a natureza e seus fenômenos como equivalentes sensíveis das emoções que o artista costumava abordar de forma tão íntima e política.

Saiba quem é Leonilson

Pintor, desenhista e escultor brasileiro, Leonilson é conhecido por sua obra singular e autobiográfica. Natural de Fortaleza, em 1957, mudou-se para São Paulo ainda criança e logo começou a demonstrar interesse pela arte. Fez cursos livres na Escola Panamericana de Arte e depois ingressou no curso de Artes Plásticas da Fundação Armando Álvares Penteado. Na década de 1980, fez parte do grupo de artistas que retomou a prática da pintura, conhecido como “Geração 80”.

O artista faleceu jovem, em decorrência do vírus HIV, na cidade de São Paulo, em 1993, aos 36 anos de idade. Deixou cerca de 4 mil obras, além de múltiplo acervo documental. Sua poética trata de sua existência e evoca sentimentos, alegrias, conflitos e dúvidas. Principalmente no final de sua vida, quando descobre ser portador do vírus HIV, aborda suas angústias, medos, a convivência com a doença e o impacto que ela causa na sua vida.