Cinema gratuito: Sesc Fortaleza exibe filmes cearenses em dezembro

A produção fortalezense “ Pedro ”, de Leo Silva, também está entre as exibições. A obra retrata a vida de Pedro, que vê sua rotina dividida frente à TV, ir à escola e brincar com seus amigos na rua de sua casa. Em fins de tarde, enquanto o pôr do sol desce, o inesperado acontece: um silêncio toma o espaço. O filme já recebeu as premiações como melhor roteiro, melhor filme, menções honrosas e premiação do Júri Popular. A exibição acontece na terça-feira, dia 19, às 16 horas.

Quarta-feira, 13



Horário: 12 horas

- Apocalypses Repentinos (ficção – 12 anos)

- Kenzo ou o triunfo da auto-desintegração (experimental – 12 anos)

- Lalabis (ficção – livre)



Quinta-feira, 14



Horário: 16 horas

- A Praia do fim do mundo (ficção – 12 anos)



Sexta-feira, 15



Horário: 16 horas

- Quando o passado for presente lembra-se de mim no futuro (experimental – livre)

- As Velas do Monte Castelo (ficção – Livre)

- Do Tanto de Telha no Mundo (ficção – 14 anos)

- O Casal não Fica Junto no Final Deste Filme (ficção – 14 anos)