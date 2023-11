Minissérie sobre Brigitte Bardot é destaque no Festival Varilux 2023

O Festival Varilux de Cinema Francês de 2023 começa nesta quinta-feira, 9, em todo o País. A 14ª edição do evento traz 19 filmes, 2 clássicos ("E Deus criou a mulher"; "O Desprezo") e uma minissérie sobre Brigitte Bardot.

As produções seguem em cartaz até o dia 22 de novembro no Cineteatro São Luiz, e nos cinemas do Dragão do Mar e dos shoppings Benfica e Riomar Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Uma das obras exibidas é a minissérie “Bardot”, que conta ao longo de seis episódios de 52 minutos o início da carreira da atriz francesa até a ascensão ao estrelato.