Mostra gratuita celebra Carolina Maria de Jesus na Caixa Cultural

Começa nesta terça, 5, na Caixa Cultural de Fortaleza a exposição “Carolinas”, em homenagem à escritora brasileira Carolina Maria de Jesus . Com o objetivo de reforçar a pluralidade das produções e trajetória da artista, a mostra conta com espólio artístico-literário, fotografias, composições musicais, capas de livros e vários outros materiais produzidos pela artista, além de alguns trabalhos inéditos .

Assinam a curadoria da exposição Raffaella Fernandez e Nicole Machado, que tem como ideia fazer com que o público possa conhecer as várias Carolinas por detrás da artista e sua influência por gerações de artistas negras brasileiras.

A exposição conta também com obras de artistas negras cearenses influenciadas por Carolina de Jesus em “Carolinas contemporâneas”. São elas Alexia Ferreira, Aline Furtado, Dhiovana Barroso (quadrinista do O POVO), Dinha Ribeiro, Francisca Oliveira, Sarah Forte, Renata Felinto e Pretarau – Sarau das Pretas. Elas apresentam pinturas, obras visuais, slam, poemas e manuscritos.

Organizada em quatro núcleos diferentes, a mostra vai abordar memórias da escritora, seu nascimento como artista, maturidade intelectual e o final de sua vida, todos dando destaque à sua história.

Múltiplas Carolinas



No primeiro núcleo da exposição, “Musoni”, serão retratadas histórias e memórias da escritora entre as décadas de 1920 e 1940 em Sacramento, Minas Gerais. Em “Kala” será apresentado o “nascimento” de Carolina de Jesus como artista, escritora e mulher preta. Neste segmento, são apresentados alguns trechos selecionados do gênero memorialístico, retratando momentos entre as décadas de 1940 e 1960.

Já o núcleo “Tukula” mostra sua maturidade artística, intelectual e como mulher na sociedade brasileira, tendo como recorte temporal a década de 1960 até 1977.

Na última etapa, o público chega ao “Luvemba”, que narra o fim da vida da escritora, destacando a passagem de Carolina Maria de Jesus para a sua memória viva por meio de outras Carolinas, que se constroem e se refazem a partir dela.