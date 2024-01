"Chico Bento e a goiabeira maraviosa" ganha primeiro teaser; confira

O matutinho mais famoso dos gibis é interpretado pelo influenciador mirim Isaac Amendoim. No clipe, Chico Bento aparece quebrando a quarta parede e interagindo diretamente com o público.

Além de dar um primeiro vislumbre do personagem, o teaser confirma a chegada do longa-metragem aos cinemas em 2024. A produção se junta a “Turma da Mônica Jovem: Reflexos do Medo”, adaptação dos gibis da “Turma da Mônica Jovem” que estreia em 18 de janeiro do próximo ano.

Leia mais| Quadrinistas cearenses participam da programação da CCXP 2023

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui