Paolla Oliveira encerra contrato com a Globo após 18 anos

Paolla Oliveira encerrou contrato com a TV Globo. Após 18 anos na emissora, atriz anunciou sua saída em seu perfil do Instagram neste domingo, 3.

“O tal o post do crachá anda tão comum, não é? Eu mesma me questionei se era necessário. E cheguei a conclusão que sim pois, afinal, são 18 anos em que venho construindo uma história na Globo – uma emissora em que agarrei a todas as oportunidades. E com o tempo, nela, construí uma carreira da qual me orgulho muito, resultado de muita entrega e compromisso”, escreveu a artista.

Conhecida por novelas como “A dona do pedaço” (2019) e “A força do querer (2017), Oliveira fez sua estreia em “Belíssima” (2005). No ano seguinte, Paolla já interpretou sua primeira protagonista em “O Profeta”, no ano seguinte.