Giselle Café lança clipe de single com roteiro de Edmilson Filho

"Suíte Gelada", novo single da cantora cearense Giselle Café, tem clipe com produção totalmente cearense e participação criativa do ator Edmilson Filho

"Suíte Gelada", mais recente single da cantora cearense Giselle Café, ganhou clipe com produção totalmente cearense. A obra audiovisual tem participação criativa por trás das câmeras de Edmilson Filho, de "Cine Holliúdy" e "O Shaolin do Sertão".

O clipe é protagonizado pela artista, que interpreta na obra uma mulher que encontra o ex durante um evento social e revela sentimentos de carência e saudade apesar de um término conturbado. "No frio da noite a carência entra sem pedir licença / No peito o meu coração chora percebendo a tua ausência ", diz a letra.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O roteiro e a direção artística são assinados por Edmilson, conhecido por atuar em obras de comédia na TV e no cinema. Anteriormente, o artista havia dirigido o curta "Guiana Francesa", de 2017. A produção do clipe é da Blackjack Films.