Corredor Cultural Benfica tem estreia de serviço de retificação de nome e gênero

Moradora do Joaquim Távora, ela participou do Corredor Cultural Benfica em outras edições e conta que, ao saber das datas deste ano, “ já colocou na agenda ”: “Vim para curtir e andar por aí”.

Dezenas de pessoas compareceram ao primeiro dia da 5ª edição do Corredor Cultural Benfica , em Fortaleza , neste domingo, 3. Na Avenida da Universidade e nos espaços da Universidade Federal do Ceará ( UFC ), o evento tem uma programação diversa, que envolve feiras culturais e gastronômicas, apresentações artísticas e serviços . A novidade desta edição foi o mutirão de retificação de nome e/ou gênero para pessoas trans e travestis.

Para Joacélio Barata , 56, a Universidade é um espaço público “muito bonito” que precisa ser aproveitado. Estreante no Corredor, ele levou esposa, filhos e irmão após ficar sabendo do evento por meio de amigos.

Marcelo Mota , 56, e Raquel Prozara , 55, também são conhecedores do Corredor Cultural Benfica. Trajando tênis e roupas confortáveis, os moradores do bairro de Fátima estavam decididos a aproveitar o domingo com música .

Também em sua primeira vez no Corredor, Liliana Cubas , 61, acompanhou os dois filhos, que são membros do coral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará ( IFCE ), parte da programação do evento.

“Fomentar a cultura é sempre interessante , ainda mais com serviço público que pode ser difícil de acessar”, analisa o morador do Joaquim Távora.

Enquanto os filhos ensaiavam para a apresentação, conta a aposentada, ela ficou sozinha. Quando ouviu banda Parahyba e Cia. Bate Palmas tocar “Noite Azul”, canção de Pingo de Fortaleza, aproximou-se do palco montado no estacionamento do Museu de Arte da UFC (Mauc) para dançar .

Já para Myrian Mariano, 19, o destaque do domingo veio em quatro patas. Além do interesse pela agenda musical, a estudante compareceu ao Corredor para assistir à apresentação de um amigo integrante da banda Doces Deletérios. Não estava nos planos dela, porém, adotar um filhote de cachorro.

“Foi um surto, na verdade. Fiquei muito apaixonada por ele com essa tiara”, conta Myrian, com o pet nos braços. O filhote ainda não tem nome, mas provavelmente homenageará um planeta do Sistema Solar, diz a estudante, porque ela já é tutora de um gato chamado Saturno.

O Corredor Cultural é realizado pela Sociedade Cearense de Produção Cultural e Artística, da UFC e do Ministério da Cultura (MinC), e terá um segundo dia de programação: domingo, 17, entre 8h30min e 16 horas.

Corredor Cultural Benfica realiza mutirão de retificação simbólico para população trans



Pela primeira vez neste ano, o Corredor Cultural Benfica promove um mutirão de retificação de nome e/ou gênero para pessoas trans e travestis.

Idealizado pela organização do evento, o mutirão é viabilizado pelo Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio (NUJ) e pela Comissão da Diversidade Sexual e Gênero (CDSG), da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB/CE).

Segundo Pedro Vieira, integrante da CDSG, o objetivo da ação é “atingir o maior número de pessoas possível”. No perfil do Corredor no Instagram, foram ditos quais documentos precisariam ser apresentados pelas pessoas em busca de retificação. “Isso para atendermos hoje sem expectativa e limite de vagas. Queremos atender todo mundo que chegar”, explica ele.

Para Ísis Falcão, 23, o sentimento com o início do processo de retificação é de "realização" Crédito: Mateus Brisa

Uma das pessoas atendidas pelo mutirão foi Ísis Falcão, 23. Para ela, o sentimento com o início do processo de retificação é de “realização”. A operadora de call center celebra a gratuidade do mutirão, “porque nem todo mundo consegue pagar as taxas” da retificação.

Do que eu me orgulho: a individualidade da população diversa; VEJA

Tiffany da Silva, 21, também enfatiza a importância da gratuidade: “É uma oportunidade muito grande que estou tendo aqui. Me sinto muito feliz por finalmente retificar, é uma sensação libertadora”.

Tiffany da Silva, 21, começou terapia hormonal há quatro anos. Retificação dos documentos é mais uma conquista Crédito: Mateus Brisa

A moradora do Couto Fernandes esperava pela retificação “há muito tempo”. Sua identificação como mulher trans veio aos 13 anos e a terapia hormonal, aos 17: “Atualmente eu vivo como eu sempre me vi no espelho”.

Antony Fernandes, 21, se enxerga como homem desde a infância. “Para mim foi um choque muito grande, crescer e perceber que as pessoas não me viam assim. Eu até brinco, falando que, na verdade, quem teve que se acostumar com algo foram as pessoas à minha volta”, narra ele.

Diversidade e autoestima: beleza e vaidade em pessoas trans; LEIA

Ter seu nome nos documentos de identificação é algo que Antony espera desde então. “Ainda é irreal na minha cabeça”, explica o estudante. “Foi tanto tempo tentando resolver que agora tenho a estranheza de pensar que, depois desse tempo todo, isso está se concretizando”, concluiu.

Ter seus documentos de identificação retificados é algo que Antony Fernandes, 21, espera desde a infância Crédito: Mateus Brisa

Pedro Vieira conta que a retificação “não resolve a problemática da transfobia, que é um problema mais amplo”, mas carrega simbolismo.

“A gente sabe que retificação é muito importante para a população trans e travesti, pensando em autonomia e não constrangimento. Só de você ter seu documento com o nome retificado, o nome com o qual você se identifica, se reconhece, isso é muito potente”, comenta ele.

O integrante da CDSG explica que o atendimento ocorrido no mutirão é uma “triagem” de documentos, que serão repassados para a Defensoria Pública do Ceará (DPCE). O órgão, então, solicitará gratuidade aos indivíduos atendidos pelo mutirão. “É como uma ação coletiva em nome de todas essas pessoas”, diz.

Com a isenção confirmada, um cartório é oficiado para emitir a documentação retificada, acrescenta Pedro. Os documentos retificados devem ser entregues em evento a ser anunciado.