Luísa Sonza desabafa sobre carreira em teaser de série da Netflix

"Se eu fosse Luísa Sonza", nova série documental da Netflix, tem previsão de estreia para 13 de dezembro; produção aborda bastidores do álbum "Escândalo Íntimo" e detalhes da vida pessoal da artista

"Pensa você: a coisa que você mais ama na vida passar a ser a coisa que você mais odeia, te suga, te deixa cansada, deixa exausta, faz você ficar mal, depressivo. A vida vira de cabeça pra baixo". O desabafo é da cantora Luísa Sonza e compõe a série documental da Netflix focada na carreira da artista.

"Se eu Fosse Luísa Sonza", produção que estreia mundialmente na plataforma em 13 de dezembro, teve o primeiro teaser e o pôster oficial divulgados nesta quinta-feira, 9. Confira o vídeo clicando aqui.

O vídeo de divulgação da série mostra imagens da artista nos bastidores de um show, momentos antes de entrar no palco. Acompanham as imagens as falas de uma pessoa da equipe de Luísa falando sobre os limites da artista e, também, a fala da própria desabafando sobre a carreira.