Luísa Sonza quebra recorde no Spotify com 'Escândalo Íntimo'

Terceiro álbum de Luísa Sonza, "Escândalo Íntimo" quebrou o recorde de estreia de um álbum no Spotify Brasil. O disco da brasileira bateu a marca de 15,6 milhões de execuções na plataforma em menos de 24 horas após o lançamento.

Além disso, todas as músicas do trabalho entraram no top 50 da plataforma no Brasil, sendo seis delas no top 10, incluindo "Penhasco2", parceria com Demi Lovato, que alcançou a primeira posição na lista. Fora do Spotify, todas as faixas do álbum também constam no top 50 da Deezer e da Apple Music.



Na lista do Top 200 Global, figuram três faixas de "Escândalo Íntimo": “Penhasco2”, na posição 41; “Campo de Morango”, na posição 140; e “A Dona Aranha”, em 181.