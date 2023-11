Ana Paula Padrão desabafa sobre cuidados com marido após acidente

A jornalista e apresentadora Ana Paula Padrão usou as redes sociais nesta segunda-feira, 6, para desabafar como tem sido a experiência de cuidar do marido, Gustavo Diament, após acidente sofrido por ele no dia 22 de outubro. Gustavo caiu em uma vala de 7 metros depois de ter sua moto levada por assaltantes na Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo.

No relato, a apresentadora disse estar com dificuldade de voltar à rotina normal, pois pensa constantemente nos cuidados com o marido. “Resolvi começar voltando a treinar, coisa que eu fazia quase toda manhã, mas essa noite foi mais agitada, eu me atrasei toda. [...] É muito difícil ‘desgrudar’ do cuidado que eu tenho 24 horas com o Gustavo para fazer qualquer outra coisa, inclusive essas que me fazem bem”, afirmou.

