Cantora cearense homenageia ícones da música brasileira em show

Cantora Giovana Bezerra faz show no Teatro RioMar Crédito: Mayra Leal/Divulgação

Confirmada como uma das atrações do Réveillon de Fortaleza, a cantora Giovana Bezerra prepara show que homenageará algumas das maiores cantoras do Brasil. Mesclando diversos estilos musicais, a artista cearense celebra a versatilidade da música brasileira cantando diversos gêneros musicais. A lista é extensa: Elis Regina, Gal Costa, Alcione, Beth Carvalho, Rita Lee, Elba Ramalho, Clara Nunes, Marina Lima, Elza Soares, Amelinha, Marisa Monte, Maria Bethânia e Ivete Sangalo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Músicas de cantoras de várias regiões do País, de diferentes estilos e cada uma com sua trajetória, este será o espetáculo "Mulheres do Brasil", que acontece nesta quinta-feira, 9, no Teatro RioMar Fortaleza.

"Essas mulheres sempre foram minhas grandes inspirações! Foi uma escolha difícil selecionar 13 cantoras para representar a diversidade de talentos femininos da musica brasileira. Mas fiquei feliz e tranquila com as decisões pois, acima de tudo, pois foram bastante pessoais", relata Giovana em entrevista ao Vida & Arte. Prêmio Multishow: saiba horário e onde assistir à premiação

Vida dedicada à música Giovana cresceu em meio às artes. O pai é pianista, a mãe fazia teatro e dança, o que acabou influenciando a artista. "Eu comecei, na verdade, com a dança. Por muito tempo fui bailarina, professora de dança e, inclusive, competi em festivais no Brasil todo", fala a cantora. Apesar da vida dedicada à dança, Giovana começou a cantar aos 10 anos de idade. Em 2018 participou do musical "O Homem de la Mancha", sob a direção de Miguel Falabella. Desde então ela se apresentou no Brasil e no exterior também. "É uma grande alegria pra mim poder levar minha musica para os mais diversos lugares", ressalta Giovana. A cantora se apresentará em um dos três dias de festa do Réveillon de Fortaleza 2024. A Prefeitura prevê que cerca de 600 mil turistas estejam na cidade para o festejo. Sobre o evento, Giovana diz "Estou muito feliz e honrada por representar nossa cidade em uma festa de ano novo tão icônica como a nossa. Meu coração está entregue a esse show lindo que vai ter muito do nosso Nordeste nele, com muita energia, alegria e animação!". Confira | Alice Caymmi faz show gratuito na Beira-Mar de Fortaleza

Diversidade e brasilidade feminina O espetáculo "Giovana Bezerra canta Mulheres do Brasil" promete emocionar a todos os espectadores. "Será um show emocionante, para reforçar o ser mulher em todos os seus sentidos e facetas, para que todas se sintam contempladas", conta a cantora em entrevista ao Vida&Arte. Para Giovana, seu maior desejo é passar para a plateia todas emoções que ela mesmo sente quando escuta as artistas que homenageará. "Vai ser difícil controlar a emoção. Ainda não consegui cantar "Força Estranha" [de Gal Costa] sem chorar (risos). São mulheres diversas, de diferentes estilos, ritmos, cores... Todas poderosas em seus formatos, assim como todas nos!".

A preparação do show conta com 55 colaboradores, dentre eles o maestro Thiago Mendonça, responsável pelos arranjos musicais; a regência ficará a cargo do maestro Willian Ciriaco. O espetáculo foi roteirizado por Eline Porto e Beto Sargentelli.

Projeções para o futuro Ao Vida & Arte, Giovana revela que deseja ainda mais realizar shows abertos ao público e que 2024 ocorrerá o lançamento de seu primeiro EP autoral. Ela ainda conta que a gravidez, descoberta recentemente lhe deu ainda mais garra e energia para tocar seus projetos "Tudo com mais paixão!". Giovana Bezerra canta Mulheres do Brasil Quando: quinta-feira, 9, a partir das 20 horas



quinta-feira, 9, a partir das 20 horas Onde: Teatro RioMar Fortaleza (avenida Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu)



Teatro RioMar Fortaleza (avenida Desembargador Lauro Nogueira, 1500, Papicu) Quanto : a partir de R$ 40

: a partir de R$ 40 Vendas: no site uhuu.com Leia mais | Réveillon de Fortaleza 2024 terá 3 dias de festa; veja os shows confirmados