Em março de 2023, Elis Regina completaria 78 anos de idade; para homenagear a "Pimentinha", o Vida &Arte listou as canções da artista mais ouvidas no Spotify

Nesta sexta-feira, 17 de março, Elis Regina completaria 78 anos de idade. Considerada uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira (MPB), sendo comparada a grandes nomes do jazz internacional, como Ella Fitzgerald e Billie Holiday, a artista faleceu em janeiro de 1982 em decorrência de uma parada cardíaca.

Estreando no mundo da música em 1965, durante o Festival de Música Popular Brasileira, Elis Regina conquistou o Brasil com sua forte presença de palco e interpretações memoráveis das canções.

Apelidada de “pimentinha” por Vinícius de Moraes, a cantora colaborou com os principais nomes da MPB, como Tom Jobim, João Bosco, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Chico Buarque, Ivan Lins e Jair Rodrigues.

Marcando gerações, Elis vive na memória e na playlist de inúmeros fãs que, até hoje, escutam as músicas cantadas pela artista gaúcha. Interpretações de “Como nossos Pais”, composta pelo músico cearense Belchior, e “O bêbado e o equilibrista” estão entre as dez músicas mais ouvidas de Elis Regina no Spotify.

Sendo a canção mais ouvida na plataforma de streaming, "Águas de março" aparece em 1º lugar - na versão de 1974, que une as vozes de Elis e Tom Jobim, compositor da música -, e em 10º lugar - na versão do álbum de 1972.

Elis Regina: conheça as músicas mais ouvidas da artista no Spotify

1. Águas de março

2. Tiro ao Álvaro

3. Como nossos pais

4. Só tinha de ser com você

5. Triste

6. Madalena

7. O bêbado e o equilibrista

8. Brigas nunca mais

9. Fotografia

10. Águas de março (versão de 1972)



