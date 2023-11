Alice Caymmi faz show gratuito na Beira-Mar de Fortaleza

Com cinco álbuns de estúdio e 11 anos de carreira na música, Alice é reconhecida por canções como as versões de"Louca", “Princesa” e “Iansã”, além de parceria com Pabllo Vittar (“Eu Te Avisei”) e de "Tudo Que For Leve".

O mais recente álbum da artista, “Imaculada”, foi lançado em 2021 e traz maioria de músicas autorais, contando com participações de Mulú, Urias e Number Teddie.

IV Jornada Mundial de Design

Realizada pela Prefeitura de Fortaleza, a IV Jornada Mundial de Design reúne na capital cearense diversos nomes do design brasileiro em palestras e oficinas, além de feira criativa, exposição e momentos de intervenções artísticas.

O evento segue com programação até o próximo domingo, 12, e detalhes podem ser encontrados no Instagram @fortalezacidadedodesign ou no site www.fortalezacriativa.com.

Alice Caymmi em Fortaleza