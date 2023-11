Selena Gomez anuncia afastamento do Instagram após cobranças

Selena Gomez anuncia afastamento do Instagram após cobrança sobre posicionamento em relação a guerra entre Israel e Hamas. Crédito: Reprodução/Instagram

Selena Gomez anunciou nesta quinta-feira, 2, que se afastará do Instagram mais uma vez. A decisão da cantora teria sido após cobranças de usuários sobre um posicionamento em relação à guerra entre Israel e o Hamas. A conta da cantora é a mais seguida da rede social, com 430 milhões de seguidores. Em comunicado postado no story do Instagram, ela escreveu: “Farei uma pausa e estarei deletando meu Instagram. Estou exausta. Não apoio nada do que está acontecendo”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine LEIA TAMBÉM| Selena Gomez se irrita por virar meme no VMA 2023: Nunca mais

Antes dessa publicação, Selena havia compartilhado outro story no qual comentava sobre os bombardeios que acontecem na Faixa de Gaza. “Tenho me afastado das redes sociais, porque meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo”, iniciou ela. “Pessoas sendo torturadas, mortas ou alvo de qualquer ato de ódio contra qualquer grupo é horrível. Precisamos proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e acabar com a violência de uma vez por todas”, prosseguiu. Leia mais Selena Gomez apaga post após ser acusada de furar greve de atores Sobre o assunto Selena Gomez apaga post após ser acusada de furar greve de atores Ainda na postagem, a artista pedia “desculpas se suas palavras nunca serão suficientes para todos ou para uma hashtag”. “Eu simplesmente não consigo ficar de braços cruzados vendo pessoas inocentes serem machucadas. Isso é o que me deixa doente. Eu gostaria de poder mudar o mundo, mas uma postagem não será suficiente”, finalizou. O posicionamento foi criticado por internautas, que pediram que Selena compartilhasse algum conteúdo que gerasse ajuda aos palestinos afetados pela guerra, ou publicações informativas — devido ao seu alcance no Instagram. No X (antigo Twitter), uma usuária escreveu: “Ninguém estava cobrando a Selena por ela ser neutra e sim porque ela fez uma publicação dizendo que não tinha como ajudar, mesmo sendo a pessoa mais seguida do Insta, e fez o problema ser sobre ela. Transtorno nenhum te impede de ter bom senso sobre sociopolítica”.