Bruna Marquezine revela ter sido elogiada por Selena Gomez

Em entrevista ao podcast Los Lobos, a atriz brasileira Bruna Marquezine revelou ter sido elogiada em um evento pela cantora Selena Gomez. Com a ajuda do ator Xolo Maridueña, que também participou do bate-papo, ela narrou o acontecimento.

Os dois estavam em um evento com diversas celebridades de Hollywood e estavam se sentindo deslocados. Eles resolveram, então, conversar com Selena e a atriz afirma não ter sido um diálogo “esquisito”. “Foi cativante, agradável e doce", emendou o ator.

