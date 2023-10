Globo divulga elenco do remake da novela ‘Renascer’; veja lista

A direção será de Gustavo Fernandez, que trabalhou em sucessos como “A Favorita” (2008), “Avenida Brasil” (2012), “Pantanal” (2022) e a vencedora do Emmy, “Órfãos da Terra” (2019).

A TV Globo divulgou o elenco da segunda versão da novela “Renascer”. Com previsão de estreia para janeiro de 2024, a trama, originalmente criada e escrita por Benedito Ruy Barbosa em 1993, será adaptada por Bruno Luperi, responsável, também, pelo remake de Pantanal (2022).

Veja o elenco do remake da novela "Renascer"

Família do Coronel José Inocêncio

O coronel José Inocêncio, originalmente vivido por Leonardo Vieira e Antônio Fagundes, será interpretado por Humberto Carrão (1ª fase) e Marcos Palmeira (2ª fase). Duda Santos dará vida a Maria Santa, papel que foi de Patrícia França em 1993.

João Pedro (Marcos Palmeira, em 1993), o filho rejeitado do coronel, será vivido por Juan Paiva. Os demais filhos são: José Augusto (Marco Ricca em 93, Renan Monteiro em 2024) e José Venâncio (Taumaturgo Ferreira em 93, Rodrigo Simas em 2024).

Na trama, José Venâncio leva uma vida de infidelidade. Ele é casado com Eliane (Sophie Charlotte), mas mantém um relacionamento com Buba (Gabriela Medeiros). Na primeira versão da novela, as personagens ficaram a cargo de Patrícia Pillar e Maria Luísa Mendonça, respectivamente.

Marcos Palmeira irá interpretar papel de Antonio Fagundes no remake de "Renascer" Crédito: Reprodução: Globo Humberto Carrão irá interpretar papel de Leonardo Vieira no remake de "Renascer" Crédito: Reprodução: Memória Globo / Dilvulgação Juan Paiva irá interpretar papel de Marcos Palmeira no remake de "Renascer" Crédito: Reprodução: Globo Renan Monteiro irá interpretar papel de Marco Ricca no remake de "Renascer" Crédito: Reprodução: Globo / Instagram Rodrigo Simas irá interpretar papel de Taumaturgo Ferreira no remake de "Renascer" Crédito: Reprodução: Memória Globo / Globo Sophie Charlotte irá interpretar papel de Patricia Pillar no remake de "Renascer" Crédito: Reprodução: Memória Globo / Brazil News Gabriela Medeiros irá interpretar papel de Maria Luísa Mendonça no remake de "Renascer" Crédito: Reprodução: Memória Globo / Instagram

Personagens marcantes de "Renascer"

Dono do bordão “justo, muito justo, justíssimo”, coronel Belarmino, vivido por José Wilker nos anos 1990, será encenado por Antonio Calloni. O papel da neta do coronel, Mariana, será de Theresa Fonseca. Adriana Esteves viveu a moça na primeira versão.