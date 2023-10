Série da Globoplay baseada em livro de Fernanda Torres ganha teaser

Uma das adaptações de livro nacional mais aguardadas pelo público está perto de ser lançada. “Fim”, nova série da Globoplay, ganhou data de estreia.

Com lançamento marcado para o dia 25 de outubro, a nova série do streaming da Rede Globo é uma adaptação do livro homônimo de Fernanda Torres.

“Fim” acompanha um grupo de amigos moradores do bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, desde a infância até a velhice. Dividida em quatro fases, a história se passa entre os anos de 1968 e 2012.