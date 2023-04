Remake de Renascer é aposta da Globo para 2024

Novela é um dos grandes sucessos do autor Benedito Ruy Barbosa. O remake deve estrear na Globo após "Terra e Paixão"

Mais um sucesso de Benedito Ruy Barbosa será renovado. Após a grande audiência e repercussão de "Pantanal", a Globo apostará todas as fichas no remake da novela "Renascer" em 2024. O anúncio foi oficializado na última quarta-feira (12) durante o evento RIO2C, no Rio de Janeiro.

O projeto será novamente de Bruno Luperi, neto do autor, e que também esteve à frente de Pantanal. A novela substituirá "Terra e Paixão", história de Walcyr Carrasco que tem início no próximo mês de maio.

Enredo da novela

Sucesso dos anos 1990, a trama conta a história de José Inocêncio, um grande fazendeiro de cacau na Bahia. Na época o personagem foi interpretado por Leonardo Vieira (1ª fase) e Antonio Fagundes (2ª fase). O personagem central da trama tem quatro filhos com a sua amada Maria Santa. O caçula é rejeitado pelo pai após a mãe morrer no parto.

A relação piora ainda mais quando ambos se apaixonam pela mesma mulher. A trama é recheada de embates, vingança e também realismo fantástico.

Sobre Lyvia Rocha

Jornalista apaixonada por televisão, gosto de saber da vida dos famosos. Já fui repórter de esporte, cobri Copa do Mundo e fui assessora na área da Segurança Pública. Hoje quero falar sobre o mundo do entretenimento.

