Halloween: saiba onde comprar fantasias e adereços em Fortaleza

Apesar de não ser brasileira, o Halloween vem ganhando cada vez mais espaço na cultura do País; Em Fortaleza, as lojas do Centro entraram no clima

Reconhecida por suas características abóboras com rostos desenhados e enfeites que remetem a histórias sombrias e de terror, a festa vem ganhando força em terras brasileiras, com eventos temáticos por todo País - inclusive em Fortaleza .

Outubro é o mês do Halloween , também conhecido como o Dia das Bruxas . A celebração do dia 31 de outubro, bastante famosa na cultura pop, é antiga, tendo surgido há cerca de 2000 mil anos como uma comemoração celta.

O “Halloween da Luna” é um exemplo dessa popularização na capital cearense. A comemoração familiar surgiu após a filha do casal Maiara de Lima, 33, e Antônio Austregésilo, 35, comentar que “nunca tinha ido a uma festa de Halloween” e os pais resolveram atender à vontade.

“Fizemos o primeiro. O segundo já foi mais elaborado e hoje vamos para o quarto”, conta a mãe da pequena Luna, de 12 anos de idade. O evento familiar começou antes da pandemia da covid-19, ficando interrompido durante o isolamento e retornando com reabertura.

A festa, feita exclusivamente para as crianças, conta com doces e brincadeiras, seguindo a famosa tradição de “Gostosuras ou Travessuras”; decorações temáticas e as famosas fantasias. O casal explica que customizam o figurino de acordo com o pedido da filha e o deste ano foi “Ghostface” do filme “Pânico”, mas com detalhes de lantejoula.

O material para a montagem das festas e roupas não é difícil de encontrar. As lojas da rua Castro e Silva, no Centro, entraram no clima e oferecem diversas opções de decorações, acessórios e fantasias completas. Luciene Alves Rodrigues, 53, que trabalha em uma delas - a Paty Plásticos -, acredita que “as pessoas estão entrando muito nessa cultura”.