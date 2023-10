Doces ou travessuras? Veja filmes para assistir no Halloween

Data começou a ganhar popularidade nos últimos anos no Brasil; maratonar filmes é uma das tradições; confira lista

No Halloween, além de pedir doces nas portas e se fantasiar de personagens assustadores, outra tradição é maratonar filmes de terror. Por isso, O POVO separou uma lista com os principais títulos para assistir no dia 31 de outubro.

Filmes para assistir no Halloween

Veja lista abaixo:

A Bruxa de Blair

Dirigido por Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, o filme conta a história de três estudantes de cinema que desaparecem após entrarem nas matas do estado de Maryland para gravar um documentário sobre a Bruxa de Blair. Um ano depois, uma sacola com fitas de vídeo são encontradas e dão pistas sobre o destino das três.