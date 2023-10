Aviões Fantasy: confira fantasias usadas pelo público

Fortaleza recebeu na noite deste sábado, 28, o Aviões Fantasy do cantor Xand Avião, marcando a 6ª edição do evento. A temática deste ano era o Halloween, reverenciando a famosa festividade do dia 31 de outubro e os artistas e público montaram fantasias sombrias alusivas a data.

De figurinos com a máscara do filme “Uma noite de crime” ao palhaço de terror Pennywise, do filme “It: a coisa”, veja algumas das fantasias montadas pela plateia que, além de Xand Avião, acompanhou shows de Ivete Sangalo, Zé Cantor, Nattan, da dupla Jorge e Mateus e da convidada especial Anitta.