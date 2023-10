Halloween: confira festas e eventos para celebrar o Dia das Bruxas

Da Praia de Iracema a Cidade dos Funcionários: Fortaleza tem programação diversa no mês do Halloween

Até o dia 1º de novembro, Fortaleza abraçará diversos eventos diferentes com essa temática, explorando estilos musicais que vão do Techno ao Axé, do Funk ao Michael Jackson.

A festa de Dia das Bruxas é uma tradição celebrada por diversas culturas ao redor do mundo, ganhando cada vez mais força nos últimos anos no Brasil com as celebrações temáticas que carregam o clima de terror e euforia.

Em celebração ao Dia das Bruxas, o Vida& Ate reuniu opções de festas à fantasia com temáticas de Halloween neste próximo final de semana e até o fim do mês.

Festas de Halloween em Fortaleza

Quartinho - A Noite Maldita

Em homenagem aos dez anos da festa Quartinho, o coletivo realiza, com a participação de diversas produtoras audiovisuais de renome na Cidade, uma festa à fantasia com a temática do Halloween. O evento trará gêneros musicais como o pop, bass, baile funk, pancadão house e techno. Entre as colaborações que irão compor a “Noite Maldita” estão reunidos nomes como: Rádio Víbora, Charme 2000, Pwrgrd, Bateu, Pacific Discs e Mirage.

Quando: sábado, 21 de outubro, às 22 horas



sábado, 21 de outubro, às 22 horas Onde: Complexo Armazém (avenida Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema)



Complexo Armazém (avenida Antônio Justa, 444 - Praia de Iracema) Quanto: segundo lote a partir de R$ 50



segundo lote a partir de R$ 50 Mais informações: @festaquartinho



Festa Cósmica - Edição de Halloween

A Festa Cósmica realizará, no Bar Cultural Lions, sua edição de Halloween. O evento temático contará com um Concurso de Fantasia, valendo consumação para os vencedores. Entre os convidados musicais, nomes como DJ Linhatenia, DJ Adrian Brasil e DJ Josilas.

Quando: sábado, 21 de outubro, às 22 horas



sábado, 21 de outubro, às 22 horas Onde: Bar cultural Lions, rua General Bezerril, 376 - Centro



Bar cultural Lions, rua General Bezerril, 376 - Centro Quanto : R$ 5



: R$ 5 Mais informações: @cosmicafesta



Vibezinha - Eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Celebrando o Halloween em uma das mais conhecidas casas de reggae da Cidade, a Vibezinha leva a festa “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado” para a JamRock. Os gêneros musicais da 12ª edição da festa serão envolvidos de axé, música eletrônica, funk e swingueira, com a Banda Verão S/A, DJ Leo Frennesy, Superbanda e DJ Alexia.

Quando: sábado, 21 de outubro, às 22 horas



sábado, 21 de outubro, às 22 horas Onde: JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema)



JamRock (Rua dos Tabajaras, 402 - Praia de Iracema) Quanto: primeiro lote a partir de R$30



primeiro lote a partir de R$30 Mais informações: @suavibezinha



Hard Rock Cafe - Halloween Rock

Com a programação de domingo cheia, o Hard Rock proporcionará um dia inteiro de programação para os amantes do Rock e do Halloween. A programação iniciará pela manhã com o “Halloween Kids Party”, passando por um almoço especial com Gleidson Jackson, intérprete do rei do pop Michael Jackson, e finalizando a noite com uma apresentação da artista Makem, a partir das 19h30min.

Quando: domingo, 22 de outubro, a partir das 9 horas da manhã



domingo, 22 de outubro, a partir das 9 horas da manhã Onde: Shopping Riomar Fortaleza, Piso E1 (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)



Shopping Riomar Fortaleza, Piso E1 (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Reservas pelo WhatsApp : 85 99726-6195



: 85 99726-6195 Mais informações: @hrcfortaleza

Festas de Halloween em outubro

Pacific Discs - Halloween Edition



Atrações musicais: Fefo, Volupio, Rodolfo Jam, Ruth Lovi, Bené e Isa



Quando : sábado, 28 de Outubro, às 22 horas



: sábado, 28 de Outubro, às 22 horas Onde : Kingston 085 (rua José Avelino 508 - Centro)



: Kingston 085 (rua José Avelino 508 - Centro) Quanto: a partir de R$35 reais

Halloween da Taylor

Quando : Sábado, 28 de outubro, das 21 às 4 horas



: Sábado, 28 de outubro, das 21 às 4 horas Onde : Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325



: Pirata Bar (Rua dos Tabajaras, 325 Quanto: A partir de R$30



Budega do Raul - Dia de los Muertos



Atrações musicais: Transa Rock, DJ Lolla Garcia



Quando : 1º de novembro



: 1º de novembro Onde : Budega do Raul (rua Antônio de Castro 530 - Cidade dos Funcionários)



: Budega do Raul (rua Antônio de Castro 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto: a partir de R$20 on-line



