Cinemas em Fortaleza têm ingresso de R$ 8 em filmes de Halloween

Oito filmes de terror terão ingresso com desconto nas sessões de cinema dos shopping Iguatemi e Parangaba no dia de Halloween

A promoção faz parte do “UCI Day Terror”, que irá exibir oito longa-metragens de terror e suspense com desconto nos ingressos nas sessões disponíveis na data do evento. Os horários podem ser conferidos no site da UCI .

O Halloween está chegando e salas de cinema por todo o país vão celebrar a data com promoções e descontos em filmes de terror. Na terça-feira, 31, os cinemas da rede UCI, localizados em Fortaleza nos shoppings Iguatemi e Parangaba , terão sessões com valores de R$ 8 (meia-entrada) e R$ 16 (inteira).

Na ocasião, o evento promocional valerá para os filmes: "A Freira 2", "Fale Comigo", "Jogos Mortais X", "O Exorcista do Papa", "O Exorcista: O Devoto", "Toc Toc Toc - Ecos do Além", "Sobrenatural: A Porta Vermelha" e "Five Nights at Freddy's - O Pesadelo Sem Fim".



O filme “Memórias do Medo”, produção do O POVO+ que destaca histórias sobrenaturais que misturam ficção e realidade, será exibido na abertura da 1ª Mostra de Cinema Papo Meia-Noite.

A sessão acontece no Cinema do Dragão na próxima terça, 31 de outubro, às 17h10min. O evento é gratuito e dedicado a obras do gênero fantástico e terror.

O filme original do OP+ — que tem direção de Demitri Túlio e Luana Sampaio — estreou na plataforma de assinantes do O POVO em julho deste ano e traz relatos de vivências reais de cinco entrevistados.

