5 dicas para montar uma fantasia de Halloween criativa e divertida

Estilista ensina a montar um look perfeito para a data mais assustadora do ano

1. Aposte nas principais tendências do momento

Edymüller traz a bruxa como a melhor escolha para quem quer se fantasiar e estar em alta. Segundo ele, essa opção serve ainda como uma forma de protesto ao modo como elas foram historicamente retratadas.

Outra boa opção é se caracterizar de celebridades, sejam do cinema, da música ou das mídias. Por conta das redes sociais, está cada vez mais fácil acompanhar a vida luxuosa dos artistas, causando a sensação de proximidade. Vestir-se do seu ídolo favorito pode trazer a sensação de uma realidade paralela, divertida e cativante.

2. Utilize as cores da data no seu look

Para quem deseja estar em harmonia com a proposta da data, as cores são um ponto indispensável na hora de escolher a sua fantasia. O estilista baiano traz o preto como a cor que não tem erro, transmitindo o mistério e o sobrenatural do dia mais assustador do ano. Além disso, cores como verde, laranja, roxo, pink e amarelo são as queridinhas para a temporada das bruxas, podendo estar presentes em looks monocromáticos ou caracterizações.

As fantasias de Halloween podem ser produzidas com peças destroyed, com muitos babados e misturas de cores (Imagem: Evgeny Atamanenko | Shutterstock)

3. Transforme peças que você já tem

Edymüller cita mais maneiras para inovar e se destacar em qualquer festa: “A transformação de peças e o uso descontrolado da criatividade são uma boa opção. Não há limite quando se trata de Halloween: quanto mais assustador, melhor”.

O estilista também conta que peças destroyed, com muitos babados e misturas de cores, se tornam aliadas na hora de montar uma fantasia, ainda mais se trouxerem as referências da data. “Principalmente pela combinação de cores referências do Halloween como preto, roxo e laranja, [o look] fica digno da festa mais assustadora e divertida”, explica o estilista.