Live-action de ‘Branca de Neve’ é adiado para 2025; saiba mais

A mais nova produção das princesas da Disney ganhou nova data de estreia. Protagonizado por Rachel Zegler, o live-action de “Branca de Neve” irá estrear nos cinemas no dia 21 de março de 2025. A informação foi revelada nesta sexta-feira, 27.

De acordo com o The Hollywood Reporter, o filme foi adiado devido ao atraso na produção por conta da greve de roteiristas e atores de Hollywood, iniciadas em maio e julho deste ano, respectivamente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com direção do cineasta Marc Webb (“(500) dias com ela" e "O Espetacular Homem-Aranha" 1 e 2), o longa-metragem terá no elenco nomes como Gal Gadot, no papel da Rainha Má, além de Ansu Kabia e Martin Klebba.