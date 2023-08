Celebridades de Hollywood fazem doações milionárias em apoio a greve

A greve dos atores começou no dia 14 de julho, se juntando à greve dos roteiristas que havia começado em maio, depois de 60 anos desde a última vez. Ambos sindicatos reivindicam melhores condições salariais e uma regulamentação que os assegurem frente ao uso de inteligência artificial nas produções. Com ela, o setor audiovisual de entretenimento está paralisado nos Estados Unidos.

Celebridades como Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman, George Clooney, Julia Roberts, Oprah Winfrey, Dwayne Johnson (The Rock) e Ryan Reynolds com Blake Lively estão na lista dos que enviaram, cada um, a quantia revelada.

Devido a greve do sindicato dos atores de Hollywood (SAG-AFTRA), diversos nomes famosos do cinema já doaram mais de US$ 1 milhão para apoiar atores que estão sem emprego devido à paralisação . A informação foi divulgada pela fundação de caridade do sindicato.

Declarações da presidente do sindicato dos atores, Fran Drescher, ao The New York Times afirmam que por ano 86% dos membros do SAG-AFTRA ganham menos de US$ 26.500 por ano.

Atores os brasileiros Bruna Marquezine ("Besouro Azul") e Wagner Moura ("Narcos"), que participam de produções americanas, são nomes que já demonstraram apoio publicamente ao movimento. Moura, inclusive, participou dos protestos na última sexta-feira, 29.

