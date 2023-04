Jogos Vorazes: novo filme da saga ganha primeiro trailer; assista

O primeiro trailer de “A cantiga dos Pássaros e das Serpentes” foi divulgado na última quinta-feira, 27. Novo filme da franquia de “Jogos Vorazes", o longa-metragem está previsto para ser lançado no dia 17 de novembro deste ano.

Estrelado por Rachel Zegler e Tom Blyth, nos papéis da heroína Lucy Gray Baird e do jovem Coriolanus Snow, respectivamente, “A cantiga dos Pássaros e das Serpentes” narra a história dos distritos 64 anos antes do enredo contado no primeiro filme de “Jogos Vorazes”, lançado em 2012.

“A cantiga dos Pássaros e das Serpentes” conta com direção de Francis Lawrence e roteiro de Michael Arndt com Suzanne Collins, autora da saga de livros que deram origem à franquia de filmes.

O filme prelúdio também terá no elenco Viola Davis (“A mulher rei”, “How to get away with a murder"), Peter Dinklage (“Game of Thrones” e “As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian”) e Hunter Schaefer (“Euphoria”).

A cantiga dos Pássaros e das Serpentes: assista o trailer



