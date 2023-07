Disney: Filme live-action de ‘Branca de Neve’ não terá anões

“Branca de Neve”, mais nova produção live-action dos Estúdios Disney, liberou imagens que viralizaram nas redes sociais. Estrelado por Rachel Zegler (“Jogos Vorazes: A cantiga dos Pássaros e das Serpentes”), o filme não terá anões.

A informação da ausência dos “sete anões”, personagens essenciais para a construção da narrativa do conto de fadas do século 18, foi confirmada pelo Daily Mail nesta sexta-feira, 14. De acordo com o portal britânico, os anões serão substituídos por criaturas mágicas no novo filme.

A Disney detalhou que a substituição dos anões por “criaturas mágicas” se deu após o ator Peter Dinklage, de “Game of Thrones”, fazer críticas à história e alegar que estavam “reforçando estereótipos”.

Live-action de "Branca de Neve" não terá anões; Rachel Zegler viverá a princesa no novo filme da Disney Crédito: Click News and Media/Divulgação

“Isso não faz sentido para mim. Você se diz progressista e ainda assim está inventando uma porc*ria de história sobre sete anões vivendo juntos em uma caverna, mas que p*rra estão fazendo?”, comentou Peter, em entrevista realizada em 2022.

Além da mudança dos personagens históricos, o longa-metragem será protagonizado por uma atriz estadunidense, com origem colombiana. A escalação de Rachel Zegler no papel de Branca de Neve deu início a uma polêmica nas redes sociais, pois a princesa é descrita por ter “pele branca como a neve”.

Live-action de "Branca de Neve" não terá anões; Rachel Zegler viverá a princesa no novo filme da Disney Crédito: ITM/Divulgação

Previsto para ser lançado nos cinemas em março de 2024, o novo filme da Disney terá direção de Mark Webb (“O Espetacular Homem-Aranha”) e também contará com Gal Gadot ("Mulher-Maravilha”), que irá interpretar a Rainha Má.



