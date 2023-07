Rachel Zegler e Gal Gadot revelam mudanças em Branca de Neve

Em entrevista à Variety, as atrizes Gal Gadot e Rachel Zegler, que irão interpretar no live-action a Rainha Má e a Branca de Neve, respectivamente, anunciaram mudanças. Segundo as atrizes, o clássico desenho de 1937 irá passar por diversas alterações para se tornar mais condizente com o papel das mulheres atualmente.

“A realidade é que o desenho animado foi feito há 85 anos e, portanto, é extremamente antiquado quando se trata de ideias de mulheres em papéis de poder e para o que uma mulher serve no mundo”, disse Rachel, durante a entrevista.

“Assim, quando começamos a reimaginar o papel real de Branca de Neve, tornou-se a 'mais justa de todos', o que significa quem é a mais justa e quem pode se tornar uma líder fantástica”, explicou a atriz que viverá a princesa.

Gal Gadot também aproveitou para adiantar algumas das novidades: “Ela [Branca de Neve] não vai ser salva pelo príncipe e ela é a proativa, e é ela quem estabelece os termos, é o que torna isso tão relevante para onde estamos hoje”.

"Ela não vai sonhar com o amor verdadeiro”, avisou a atriz israelense. Rachel Zegler completou que sua personagem será "a líder que seu falecido pai disse que ela poderia ser se fosse destemida, justa, corajosa e verdadeira”.

Repercutindo nas redes sociais, a entrevista gerou revolta de muitos internautas que afirmam ser melhor divulgar como uma releitura do clássico do que como um live-action. “Mas a história é justamente sobre a madrasta que tem inveja da enteada por ser mais bonita que ela!”, apontou um. “Por que fazer o live- action, se vão problematizar tudo e mudar a história?”, questionou outro.

O filme de Branca de Neve tem direção do cineasta Marc Webb, responsável por filmes como "(500) dias com ela", "O Espetacular Homem-Aranha" 1 e 2, entre outros. O longa chega aos cinemas no ano de 2024 e conta com um elenco com pessoas como Ansu Kabia e Martin Klebba.



