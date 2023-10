Produções cearenses premiadas serão exibidas no 33° Cine Ceará

Os filmes serão exibidos no Cine Ceará de forma gratuita. Na foto 'Estranho Caminho', de Guto Parente Crédito: Divulgação

O 33º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema exibirá três premiados longas-metragens de diretores cearenses. “Mais pesado é o céu”, de Petrus Cariry, “Estranho Caminho”, de Guto Parente, e “Memórias da Chuva”, de Wolney Oliveira, ganharão exibição especial. O evento ocorre no Cineteatro São Luiz e no Cinema do Dragão de 25 de novembro a 1º de dezembro. Dois deles já conquistaram prêmios importantes em festivais e o outro foi o único documentário do Nordeste selecionado para o 51º Festival de Gramado. Além de exibições especiais, o Cine Ceará conta com mostras competitivas, mostras especiais, debates e homenagens. A programação completa será anunciada até o início de novembro.

