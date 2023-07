51º Festival de Cinema de Gramado seleciona filmes cearenses

Dois longas cearenses estão entre os selecionados para a 51ª edição do Festival de Gramado, tradicional evento de audiovisual brasileiro. "Mais Pesado É o Céu", dirigido por Petrus Cariry, e "Memórias da Chuva", de Wolney Oliveira, irão compor as mostras de longas e documentários brasileiros, respectivamente.

"Mais Pesado É o Céu" mostra a conexão entre Teresa, que acolhe uma criança abandonada, e Antônio em meio a uma jornada pelas estradas. O roteiro é de Petrus Cariry, Firmino Holanda e Rosemberg Cariry. No elenco, nomes como: Matheus Nachtergaele, Ana Luiza Rios e Sílvia Buarque.

Já "Memórias da Chuva" conta a história dos habitantes de Jaguaribara, cidade do interior cearense, que tiveram que abandonar o local para a construção do açude do Castanhão.

Do total de mais de mil inscritos, foram selecionados seis longas de ficção brasileiros, seis documentários, cinco longas gaúchos e 23 curtas gaúchos. O evento também divulgou que terá abertura especial com exibição do documentário "Retratos Fantasmas", de Kleber Mendonça Filho.

Nas entregas de troféus especiais, a atriz Alice Braga será homenageada com o Kikito de Cristal, comenda que celebra destaques do cinema latino-americano. Já as atrizes Laura Cardoso e Léa Garcia irão receber o Troféu Oscarito, para grandes nomes do cinema nacional.

LONGAS BRASILEIROS

"Angela", de Hugo Prata (SP)

"O Barulho da Noite", de Eva Pereira (TO)

"Uma Família Feliz", de José Eduardo Belmonte (PR)

"Mais Pesado é o Céu", de Petrus Cariry (CE)

"Mussum, o Filmis", de Silvio Guindane (RJ)

"Tia Virgínia", de Fabio Meira (RJ)

DOCUMENTÁRIOS BRASILEIROS

"Anhagabaú", de Lufe Bollini (SP)

"Roberto Farias - Memórias de um cineasta", de Marise Farias (RJ)

"Luis Fernando Verissimo - O filme", de Luzimar Stricher (RS)

"Da Porta pra Fora", de Thiago Foresti (DF)

"Memórias da Chuva", de Wolney Oliveira (CE)

