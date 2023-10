Chico da Silva ganha exposição nos EUA e matéria no New York Times

Crédito: Acervo Arquivístico do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará

Obras de Chico da Silva vão ser expostas na David Kordansky Gallery, galeria de arte contemporânea localizada em Nova York, nos Estados Unidos. Com um acervo formado por 25 obras, entre telas e desenhos em papel, a exposição estreia no dia 27 de outubro.

O pintor fez parte do movimento naif, estilo artístico no qual artistas autodidatas desenvolvem expressões originais para suas criações.

Esta será a segunda exposição internacional das obras de Chico da Silva na cidade de Nova York. Em setembro de 2022, a galeria paulista Galantea apresentou criações do artista acreano na Independent Art Fair, conforme detalha o The New York Times.

Exposições sobre Chico da Silva em Fortaleza

Em Fortaleza, obras de Chico da Silva seguem em exposição na Pinacoteca do Ceará até o dia 29 de outubro. Intitulada “Chico da Silva e a Escola do Pirambu", a exposição traz mais de 140 obras do artista radicado no Estado e de integrantes do ateliê coletivo criado por ele.

Já no Museu da Imagem e do Som (MIS), a exposição imersiva "Cores que cantam, dragões que se devoram: O universo de Chico da Silva" fica em cartaz no equipamento até o mês de dezembro.