SBT é condenado a pagar R$ 40 mil a ex-coreógrafa por fala machista

Na situação, o apresentador comparou a coreógrafa com uma nova funcionária. “Essa coreógrafa é muito melhor que a outra que foi embora”, afirmou Silvio na época. A mulher alega que, após o ocorrido, passou por situações humilhantes e conta, ainda, ter sofrido com reações por parte de familiares e amigos.

O Tribunal Superior do Trabalho condenou o SBT a indenizar uma ex-coreógrafa no valor de R$ 40 mil , após uma ação de danos morais movida pela mulher. Ela afirma ter sido ofendida por Silvio Santos após um comentário dele durante a transmissão de um programa ao vivo.

Como o programa continuou disponível no canal do Youtube do SBT, a situação teria apenas piorado. Ao entrar com a medida contra a emissora, ela disse que a comparação feita por Silvio tinha uma conotação sexual e machista.

Como defesa, a emissora argumentou que os comentários feitos pelo apresentador durante a transmissão não se referiam diretamente ao nome da coreógrafa, sendo vagos e, assim, não demonstraram a necessidade de uma indenização por danos morais.

A Justiça, entretanto, avaliou que Silvio — após a fala — ajudou com a objetificação do corpo feminino e ainda ressaltou estereótipos direcionados ao gênero quando avaliou a mulher pela “beleza e juventude” dela.

O veredito afirma: “Ao traçar um comparativo de ordem física entre a reclamante e a nova coreógrafa contratada, o apresentador de TV indubitavelmente reduziu, em rede nacional, mais de uma década de serviços prestados à emissora a atributos de ordem física".