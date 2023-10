Rodrigo Faro processa Globo por matérias sobre caso Gugu

Além de requerer que as reportagens saiam do ar, Rodrigo Faro pede o pagamento de multa de R$ 15 mil por danos morais

"Rodrigo Faro tem uma relação boa com a Globo, é grato pelo período em que trabalhou lá, mas não teve outra alternativa por causa dessa decisão judicial sobre o Google", afirmou a advogada Jéssica de Santana Santos, uma das defensoras de Faro, em entrevista ao portal F5.

O apresentador Rodrigo Faro entrou com uma ação na Justiça contra a Globo para a extinção de reportagens nas quais é mencionado o episódio em que ele questionou a audiência de seu programa na Record durante uma homenagem para Gugu Liberato após a morte do colega.

O processo, que ocorre no Foro de Barueri do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), é um desdobramento de outro, contra o Google, de 2021. Neste, Faro pediu para que a plataforma retirasse do ar links que remetessem ao episódio.

Ele ganhou o caso, mas links de plataformas com donos próprios não foram tirados, como a Globo. Além de requerer que as reportagens saiam do ar, Faro pede o pagamento de multa de R$ 15 mil por danos morais. Até o momento, a emissora não se pronunciou.



O "direito ao esquecimento" é usado como defesa do apresentador. O argumento dá o direito de uma pessoa, pública ou não, não ser mais lembrada sobre um erro de sua vida. "O autor [Rodrigo Faro], que até aquele momento era estimado por todos e nunca se envolvera em polêmicas, em um único episódio viu-se sendo julgado e atacado de maneira sórdida simplesmente pelo fato de que estava exercendo seu trabalho", disse um trecho da petição.