Roque, assistente de Silvio Santos, recebe alta do hospital

O assistente de palco de Silvio Santos, Gonçalo Roque, recebeu alta do hospital após precisar realizar cirurgia no coração

Roque, um dos funcionários do SBT mais conhecidos pelo público, recebeu alta hospitalar e seguirá com a recuperação em casa. A atualização do estado de saúde do assistente de palco de Silvio Santos foi divulgada nesta sexta-feira, 13, nas redes sociais do artista.

“Obrigado pela oração de todos e as palavras que deixaram nos comentários direct. O grande Roque tá bem”, escreveu na publicação. Considerado braço direito do fundador da emissora paulista, Gonçalo Roque passou mal no início de outubro e foi levado ao hospital para verificar a saúde.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente com 86 anos de idade, o “susto” que o levou para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) foi um problema no coração. Na quinta-feira, 12, Roque revelou ter feito cateterismo e angioplastia, cirurgias para tratar obstruções nas artérias do coração.