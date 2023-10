Wesley Safadão desabafa sobre retorno aos palcos: "Dá uma agonia"

LEIA TAMBÉM| Show de Wesley Safadão é alvo do MP em volta aos palcos do cantor

O cantor Wesley Safadão utilizou as redes sociais para desabafar sobre o retorno aos palcos e como está sua saúde mental . A declaração feita neste domingo, 15, veio após sua apresentação no dia anterior em João Pessoa, na Paraíba, e ele também a usou para agradecer aos fãs.

“Mas podem ter certeza que eu venho buscando dar o meu melhor, principalmente quando estou em cima do palco", completou.

O músico também agradeceu aos fãs que estavam presentes no show de João Pessoa, descrevendo o público como “maravilhoso”. Entretanto, ele afirma que esta não foi uma de suas melhores apresentações. “Se me perguntassem: 'E aí, Safadão, como é que foi para você?'. No fundo, eu sei que já fiz shows melhores, entregas melhores", contou.

“Eu venho buscando, de acordo com as minhas condições, dar o meu melhor. Eu fico até respirando aqui para não…”, diz emocionado, com a voz embargada. “Eu quero sempre entregar o meu melhor para vocês, mas, enfim, é muito louco”.

E completou: “Acho que não tô conseguindo ser muito claro não. Sou meio ruim para chorar. Mas o que eu quero dizer, João Pessoa, é muito obrigada por tudo”.

“Sei que já fiz entregas melhores, mas eu tô dando meu melhor de acordo com o que eu posso e com as condições que dá. Ontem, em alguns momentos ali durante o show, dá uma agonia, dá vontade de sair correndo do palco, mas Deus é bom e me deixa firme ali para suportar até concluir o compromisso”, finalizou.