Comercial com Grazi Massafera é criticado por uso de caju invertido

A campanha, intitulada “É Tempo de Caju na Pele”, foi veiculada originalmente em 3 de outubro, mas passou a ser alvo massivo de críticas nos últimos dias, quando um perfil no X (antes conhecido como Twitter) publicou o trecho em questão. No vídeo, o caju está preso pela castanha e não pela ponta da fruta. Além disso, há um fio de nylon segurando o caju.

“Quando as empresas do sudeste tentam falar do nordeste dá nisso: O caju nascendo no pé de amora pela castanha (???)”, pontuou uma internauta. “O caju está na época. Cheio de árvore carregada. E os ‘caras’ me fazem isso. Caju preso pela castanha. Preso com fio de nylon. Numa amoreira!”, criticou outro perfil.

Quando as empresas do sudeste tentam falar do nordeste da nisso: O caju nascendo no pé de amora pela castanha (???)pic.twitter.com/7NgJfJT0Di — Atailon (@atailon) October 12, 2023

A situação provocou pronunciamento do Instituto Caju Brasil (ICB), organização não governamental voltada para o “desenvolvimento sustentável em atividades do setor rural e agroindustrial e com foco principal em capacitação na cadeia de valor da cajucultura”.

“Representando mais de 190 mil famílias da Cajucultura, nossa indignação à falta de cuidado e pesquisa no lançamento da campanha. O setor já vive diversos problemas e ter a identidade descaracterizada enfraquece ainda mais nossa cultura alimentar”, publicou o ICB no X.

Em entrevista para a Rádio O POVO/CBN, Maurício Campos, diretor administrativo de projetos e eventos do ICB, explicou a reação do instituto: “A gente se manifestou porque a gente identifica o caju como uma representação cultural do povo nordestino - e lembrando que a gente está representando milhares de produtores em todo o Brasil, não só no Ceará”.