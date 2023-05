Réveillon 2024: Alok e Wesley Safadão farão show no Marina Park

Faltando seis meses para a chegada de 2024, os clubes tradicionais de Fortaleza estão se preparando para iniciar as vendas dos ingressos para os interessados em participar da festa de virada do ano.

Anunciado na segunda-feira, 29, a festa no Marina Park, um dos principais locais que celebram o réveillon na Capital, terá três dias de duração e contará com apresentações de artistas nacionais de alcance internacional.

A primeira noite do Réveillon Marina Park 2024 irá acontecer no dia 29 de dezembro, uma sexta-feira, e terá show de Bell Marques, um dos nomes mais relevantes do axé no Nordeste. O músico irá trazer seus maiores sucessos e animar o público com os hits atemporais do Carnaval.

No sábado, dia 30, o show fica por conta de Dennis e do trio de música eletrônica Rooftime. Já no dia 31 de dezembro, último dia de 2023, terá apresentações de Jammil, Maiara e Maraisa, Wesley Safadão e Alok. Ainda não se sabe qual artista fará a contagem regressiva para a virada do ano.

Os interessados no Réveillon Marina Park 2024 já podem participar da pré-venda exclusiva, realizada no site do eFolia. Na ocasião, serão liberados no máximo dois ingressos por cadastro. As vendas oficiais iniciam na segunda-feira, 5 de junho, ao meio-dia.

Réveillon Marina Park 2024: veja programação

29 de dezembro: Bell Marques



30 de dezembro: Dennis e Rooftime



31 de dezembro: Jammil, Maiara e Maraisa, Wesley Safadão e Alok



Réveillon Marina Park 2024

Pré-venda aberta no site eFolia



Vendas oficiais a partir de quinta-feira, 5, ao meio-dia



