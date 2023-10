Wesley Safadão fala sobre ansiedade após volta aos palcos

O cantor Wesley Safadão falou pela primeira vez sobre o diagnóstico de ansiedade que o fez suspender a agenda de shows no mês de setembro. Em publicação no Story do Instagram na terça-feira, 3, o artista comentou sobre a “luta” da doença em meio à agenda de shows.

“Uma das perguntas que eu mais recebi nessa volta foi: ‘Você está bem mesmo?’. Olha, se eu disser para vocês que estou 100% eu tô mentindo”, afirmou. Wesley revelou que a orientação médica era ficar no mínimo dois meses em pausa, mas que “não queria ficar tanto tempo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nos vídeos, o músico comentou sobre ter tido uma crise de ansiedade recentemente e citou certos ambientes que causam gatilhos: “Dentro do carro e do avião são dois lugares que tem me incomodado muito, são os gatilhos que existem.”.