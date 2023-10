Luiza Sonza: o que a cantora disse sobre racismo em entrevista ao Fantástico?

Site aponta que, na entrevista que deverá ir ao ar no fim de outubro, a cantora também falou sobre álbum "escândalo íntimo", parcerias e o término com Chico Moedas

A cantora Luiza Sonza teria se incomodado com uma pergunta sobre uma acusação de racismo registrada contra ela no ano de 2018. O questionamento teria sido feito pela jornalista Poliana Abritta, na última quarta-feira, 11, durante entrevista para o Fantástico, da TV Globo.

Além disso, a artista teria classificado o tema como um “assunto delicado” por envolver outra pessoa. Sonza teria dito ainda que o acordo entre as partes é de não abordar publicamente o tema.

“Eu tenho muito cuidado de falar, muita cautela em como falar sobre esse assunto. Eu falo no meu documentário, de uma maneira mais clara, sobre tudo isso. É um assunto super importante, que tem que ser levado a sério, debatido e é isso”, teria concluído Luiza.

Luiza conta sobre novos momentos na carreira e vida pessoal

Além do tema que tem sido polêmica desde 2020, quando o caso se tornou de conhecimento geral, a cantora teria comentado o sucesso do álbum “Escândalo íntimo” lançado em agosto, novas parcerias e a traição de seu ex namorado, o influenciador Chico Veiga, popularmente conhecido como “Chico Moedas”.

Sobre o álbum, Luiza teria revelado que está em um processo de autoconhecimento, refletido desde a estreia com “Pandora”. Ainda no tema musical, ela também teria citado uma parceria surpresa com o cantor Caetano Veloso.

Por fim, outro assunto difícil para a artista na conversa com Poliana teria sido a traição do ex affair. Questionada sobre a decisão de anunciar a infidelidade em rede nacional no programa Mais Você, ela teria dito que queria mudar a ordem dos acontecimentos e trazer o protagonismo para si.