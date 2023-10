Centro Cultural Belchior é criticado ao anunciar pausa no feriado

O Centro Cultural Belchior, equipamento da Prefeitura de Fortaleza, anunciou nas redes sociais uma pausa nas atividades entre os dias 12 e 16 de outubro. Inicialmente, a motivação informada era o feriado e o ponto facultativo, mas, após críticas, o equipamento fez nova postagem creditando a parada “às obras de requalificação” na Beira-Mar.

A publicação primeiramente compartilhada informava que a breve paralisação seria em decorrência do feriado e ponto facultativo em Fortaleza, anunciado pela Prefeitura do município. A decisão foi criticada pelo Sindicato dos Músicos do Ceará, que questionou o motivo em uma postagem no Instagram.

