Festival Samburá de Cinema acontece no Pecém em outubro; gratuito

A segunda edição do Festival Samburá de Cinema e Cultura do Mar acontece entre os dias 11 a 15 de outubro no município de São Gonçalo do Amarante, no Pecém, com programação extensa e gratuita. Durante os cinco dias de festival haverá mostra competitiva de filmes de curta-metragem nacionais, infantil de animação, oficinas artísticas e socioambientais, apresentações de dança, teatro e shows musicais.

Neste ano, a programação vai do Pecém até a Taíba e tem como objetivo chegar a mais pessoas da região. Em 2022, o festival capacitou diversos jovens da região através da realização de oficinas.

Com o tema “A Busca pela Felicidade como Direito Ambiental”, as atividades artísticas e de ofício criativos irão beneficiar também jovens da Taíba e da sede do município de São Gonçalo do Amarante.