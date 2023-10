Sexta-Feira 13: confira cinco filmes de terror para curtir a data

"A Hora do Pesadelo" e "O Exorcista: O Devoto" são opções de filmes de terror para curtir a Sexta-Feira 13 Crédito: Reprodução

Em 2023, o mês do Halloween coincidiu de ter outra data simbólica para marcar ainda mais as celebrações em torno do evento: a Sexta-Feira 13. Com isso, o Vida&Arte separou uma lista com cinco filmes de terror, entre clássicos e novas produções, disponíveis no cinema, nos streamings ou para aluguel digital, para você se aventurar no gênero. Psicose (1960) Na década de 1960, o cinema de terror ganhou uma de suas obras mais conhecidas e influentes: "Psicose", dirigido por Alfred Hitchcock. Na trama, Marion Crane é uma secretária que rouba US$ 40 mil da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida. Ao fugir, ela se depara com uma tempestade, o que a leva a errar o caminho e a chegar em um velho hotel.

Ao longo da estadia, porém, Jack não consegue escrever e as visões de Danny se tornam cada vez mais perturbadoras. O protagonista descobre os segredos sombrios do Overlook e começa a virar um maníaco homicida, aterrorizando a própria família. Onde assistir: HBO Max e Oi Play (streaming); Microsoft, Google Play, Prime Video e Apple TV+ (aluguel) A Hora do Pesadelo (1984) Foi em “A Hora do Pesadelo” que surgiu um dos personagens mais lembrados do gênero de terror: Freddy Krueger. Na trama, um grupo de adolescentes de Elm Street compartilha o mesmo sonho no qual aparece um homem que tem a cara desfigurada e uma luva com lâminas na mão direita.

Foi em "A Hora do Pesadelo" que surgiu um dos personagens mais lembrados do gênero de terror: Freddy Krueger Crédito: Divulgação Os amigos são aterrorizados nos sonhos e é Krueger quem dita o que acontece neles. Entretanto, quando há uma morte violenta, os jovens percebem que o que ocorre nos sonhos vira realidade. Onde assistir: HBO Max e Oi Play (streaming); Microsoft, Google Play, Prime Video e Apple TV+ (aluguel)