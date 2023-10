Gratuito: festival de humor em Maranguape inicia no domingo, 15

O projeto celebra a vida e a obra do humorista Chico Anysio (1931 - 2012). Nascido em Maranguape, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o artista criou mais de 200 personagens ao longo da carreira e é uma das principais referências do humor brasileiro .

Entre a programação, destaque para as ações de preservação do meio ambiente, realizadas no Parque Ecológico Professor Renato Braga. Também acontecerá uma mostra de teatro itinerante com os grupos do município, que irão levar apresentações para o público de Sapupara, Tanques, Cachoeira, Lages, Itapebussu e Amanari. As ações descritas acontecem entres os dias 17 e 19.

Entretanto, os momentos mais aguardados pelos espectadores são as Noites dos Risos, que acontecem nos dias 20 e 21. Os presentes poderão ver shows de humor de artistas como Titela e Bené Barbosa, assim como performances das bandas Nossa Trilha e Dona Leda.

Além das atividades já mencionadas, o Festival Nacional de Humor de Maranguape traz como novidades a Varanda do Cordel e Literatura Humorística, o Atelier do Humor e a Mostra Maranguape Criativo.

De acordo com o presidente da Fundação Viva Maranguape de Turismo Esporte e Cultura, Nilson Santiago, a iniciativa é "um palco aberto" para nomes da comédia. "É uma festa da alegria que relembra o legado do filho ilustre do município, que continua influenciando e inspirando os novos humoristas", afirma o profissional em comunicado divulgado à imprensa.

